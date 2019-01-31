Нефть уверенно дорожает: Brent - около $62

Цены на нефть основных марок ускорили подъем в ходе сегодняшних торгов на сигналах резкого сокращения добычи в странах ОПЕК в январе, пишет Интерфакс.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures вечером в пятницу поднялась на $1,12 (1,82%) - до $61,96 за баррель.

Контракт на WTI с поставкой в марте на торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысился на $0,93 (1,73%) - до $54,72 за баррель.

С начала недели цена Brent увеличилась на 0,5%, WTI - на 1,9%.