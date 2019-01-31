Дворец президента Сальвадора эвакуировали из-за землетрясения в Мексике

На границе Гватемалы и Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, которое ощутили и в соседних странах.

Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), толчки были зафиксированы на глубине 95 км, очаг находился близ мексиканского города Тустла-Чико. Толчки докатились и до западной границы Сальвадора с Мексикой.

Из-за землетрясения была проведена эвакуация в президентском дворце в Сальвадоре.

Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора сообщило, что землетрясение сильнее всего ощущалось на западе страны близ границы с Гватемалой.

В свою очередь Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,6, которое произошло в Мексике на границе с Гватемалой. По данным USGS, очаг залегал на глубине 67,9 километра.