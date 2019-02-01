«Молодежной столицей» Азербайджана выбрали Шамаху
Шамаху выбрали «Молодежной столицей» Азербайджана в 2019 году. Голосование, которое проводилось с 25 января посредством сайта www.genclerpaytaxti.az, завершилось 31 января в 23:59.
По итогам голосования Шамаха с 30,1% голосов заняла первое место. На втором месте расположилась Ленкорань с 25,6% голосов, на третьем - Кюрдамир (11,5%).
Результаты голосования будут официально объявлены 2 февраля на мероприятии, посвященном Дню молодежи.
Выбор «Молодежной столицы» Азербайджана проводится в два этапа. На первом этапе оргкомитет на основе представленных документов составляет список регионов, которые примут участие в голосовании, на втором этапе путем голосования выбирается «Молодежная столица».