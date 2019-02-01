Должница жестоко расправилась с 83-летней старушкой

В Баку правоохранительные органы раскрыли убийство 83-летней Патимат Куджаевой, тело которой с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в ее доме, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Управление полиции Сабунчинского района.

Согласно информации, преступление было совершено примерно за два месяца до обнаружения тела. В ходе расследования правоохранители вышли на след подозреваемой в убийстве - 45-летней Малахат Исмайловой. Стало известно, что Исмайлова взяла у старушки в долг определенную сумму денег (размер не известен) и не вернула.

По предварительным данным, Исмайлова регулярно потребляла наркотики. Предполагается, что Куджаева потребовала у должницы вернуть деньги. Конфликт между женщинами мог возникнуть именно на этой почве.

В правоохранительных органах Хатаинского района Sputnik Азербайджан подтвердили информацию о причастности Исмайловой к преступлению.

Но вскоре, а именно 30 января в 02:20, было найдено тело Исмайловой, которая покончила с собой в дачном доме в Пиршаги.