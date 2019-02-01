Ильхам Алиев: «Никто не брал меня на работу»

« Путь, ведущий к независимости, начался именно с Нахчывана, так как именно Гейдар Алиев поднял и утвердил в парламенте Нахчывана трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики как государственный флаг. Он ходатайствовал перед Милли Меджлисом Азербайджана – в то время Верховным Советом – о принятии данного флага как государственного. После этого в моей судьбе произошли перемены. Я был исключен из института, где учился и преподавал. Никаких претензий к моей работе не было. Когда меня увольняли с работы, руководство так и сказало: «У нас к Вам нет претензий», - сказал сегодня в своем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев на республиканском совещании, посвященном Дню молодежи. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж.

«Гейдар Алиев уже считался врагом в Советском Союзе, а сын врага не может преподавать в таком институте. Для меня начался период безработицы. Несколько месяцев я оставался без работы. Искал работу в разных местах, обращался. Но когда узнавали, что я – сын Гейдара Алиева, конечно, никто не брал меня на работу, - говорит в своем выступлении Ильхам Алиев. - В то время в истории Советского Союза в экономической сфере наблюдалась определенная либеральность, был разрешен частный бизнес. Я был вынужден заняться частным бизнесом. В короткий срок добился очень большого успеха и вновь построил свою жизнь. Я был доволен своей работой. Поддерживал деятельность создававшихся в то время в Москве азербайджанских общин. Помню, в то время в Москве была создана Азербайджанская гражданская ассамблея. Я был одним из основателей этой ассамблеи. Именно я как бизнесмен оказывал самую большую финансовую поддержку деятельности ассамблеи. В то время в Москве была учреждена азербайджанская школа. Я стал первым из проживающих в Москве азербайджанцев, оказывающих этой школе финансовую поддержку.

Я говорю это не для того, чтобы похвалиться. Это просто история, и мне хотелось бы, чтобы наша молодежь знала ее. Знала, что даже в самый тяжелый период, в самой безвыходной ситуации не должна терять надежды. Она всегда должна знать, что ее судьба в ее собственных руках. Еще раз говорю, в то время никто и не думал о распаде Советского Союза. Я прекрасно понимал, что если советское руководство считает моего отца врагом, то мне будет очень сложно найти место в этом обществе. Но судьбе было угодно, чтобы ситуация изменилась, и сегодня Азербайджан является независимым государством. Это самое большое наше счастье. Еще раз хочу сказать, что даже в самой тяжелой ситуации люди не должны терять надежды».