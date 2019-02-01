Раздача продуктов в Дербенте привела к массовой давке, пострадали несколько человек, им пришлось вызывать врачей, сообщает телеканал «360».

Согласно информации, благотворительную акцию устроил сенатор Совета Федерации Сулейман Керимов. На проспект Агасиева, у мечети, приехала машина, вокруг которой собралась толпа. В результате большого скопления людей некоторым стало плохо. Им вызвали «скорую помощь».

На место раздачи продуктов также приехала полиция, которая пресекла акцию.