Президент США Дональд Трамп хотел бы заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с большим числом участников, нежели Соединенные Штаты и Россия. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, пишет издание Dailystorm.

«Я рассчитываю на то, что мы сможем собрать всех в одной большой и красивой комнате и заключить новое соглашение, которое будет гораздо лучше. Конечно, я бы этого хотел», — заявил президент США.

Трамп в очередной раз отметил, что Вашингтон соблюдал условия ракетного договора, а Москва — нет: «Пока мы не придем к чему-то, с чем мы все будем согласны, США не будут ставить себя в проигрышное положение и следовать условиям договора в одиночку, пока другие не соблюдают условия соглашения».

Договор о ракетах средней и меньшей дальности подписали в 1987 году в Вашингтоне лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Под сокращение и запрет попали ракеты с дальностью поражения 500—1000 и 1000—5500 километров. В последние несколько лет Россия и США обвиняли друг друга в нарушении договора.