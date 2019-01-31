Ильхам Алиев: «Государственные организации должны выдвигать молодежь»

"Я рекомендую государственным организациям выдвигать молодежь, потому что обществу очень нужны и потенциал, и активность молодежи, и ее новый взгляд на вопросы. Я рекомендовал всем государственным организациям привлекать волонтеров. Пусть волонтеры пройдут практику в государственных структурах, министерствах, других государственных организациях. Я рекомендую это и частному сектору", - сказал сегодня в своем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев на республиканском совещании, посвященном Дню молодежи. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж.

По словам главы государства, правительство создало прекрасные условия для частного сектора: "За последние 15 лет число функционирующих в Азербайджане частных предприятий увеличилось с 60 тысяч до 130 тысяч. Это проявление реформ в экономической сфере. Они тоже обязательно должны привлекать молодежь, чтобы и молодежь проходила практику, и быстрыми темпами шел процесс подготовки", - цитирует haqqin.az президента Ильхама Алиева.