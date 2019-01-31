В небе над Кубой прогремел мощный взрыв Крушение самолета или падение метеорита? Видео
На Кубе над провинцией Пинар-дель-Рио в небе прогремел сильный взрыв, очевидцы сообщают о столбе дыма в небе, метеорологи объясняют это возможным падением метеорита. Об этом сообщает издание Granma.
По предварительным данным, мощному хлопку предшествовала вспышка в небе. На месте ЧП работают пожарные и спасатели. Другие подробности уточняются.
Портал Cibercuba пишет, что некоторые журналисты, находившиеся на месте, видели, как взорвался военный самолет.
В свою очередь Национальная метеорологическая служба Ки-Уэст во Флориде сообщает о возможном падении метеорита.
Как отмечают очевидцы, "огненный шар" с оглушительным рёвом разорвался прямо у них на глазах.