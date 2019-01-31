Натик Гусейнзаде 01:06

Старожил Бузовна и сосед мой по даче, Шариф киши, явно был в приподнятом настроении. Нет, совсем не в том, когда источник веселья и на порядочном от тебя удалении бьет по ноздрям известным запашком. Глубоко набожный, он никогда и ни при какой погоде, даже в бесшабашные молодые годы, этим делом не увлекался, а уж тем более сейчас, в свои 80. - Вот она! Вот она! – едва ли не пританцовывая, размахивал он над головой какими-то листами бумаги. - Что это? – спрашиваю я. - Купчая, сынок! Купчая…

И я все понял. За пару месяцев до Нового года его единственный внук, большой любитель порядка, сжигая во дворе старую домашнюю рухлядь, бросил в костер и обшарпанную, не вяжущуюся с современной мебелью тумбочку, которая своей уродливостью всегда терзала глаз и портила вид комнаты старика. А в ней, в той тумбочке, лежали документы, подтверждающие то, что этот трехэтажный домик с десятью сотками земли принадлежит его деду. По сути, и ему, любителю домашнего порядка, как прямому наследнику всего нажитого стариком. Узнав об этом, Шариф киши донельзя расстроился. Надо было все заново восстанавливать. Какие-то умники в муниципалитете и в местной исполнительной власти сказали ему, что это потребует много времени и больших затрат, мол, надо будет обращаться в Госархив, в столичную мэрию и т.д. и т.п. В общем, ему следует быть готовым выложить кругленькую сумму всем чиновникам… Об этой своей беде Шариф киши поведал мне где-то спустя недели две после Нового года. - Ты журналист, может, поможешь? - уныло, но с надеждой глядя на меня, просил он, и стал рассказывать о том, каких трудов ему в 98-м году стоило приватизировать построенное им на свои кровные это жилище.- В копейку обошлось. Тому дай. Этому дай. А сколько нервов! – удрученно и не без раздражения проскрипел он. - Ты, дедуля, застрял еще в прошлом веке! – расхохотался я. Шариф киши нахмурился. Мой смех обидел его. И чтобы как-то сгладить свою вину, поспешно начинаю объяснять, что сейчас никаких проблем восстановить его документы практически нет. Этим, говорю, занимается недавно созданная структура, которая оказывает услуги по всему спектру возникающих у людей имущественных вопросов. Без всяких там «тому дай и этому дай». Без очередей и проволочек. Ее буквально на днях открывал сам Ильхам Алиев. Тут никакого журналистского вмешательства не требуется.

- Ну, хорошо, - натолкнувшись на недоверчивый взгляд старика, сдаюсь я, - давай сделаем так. Я позвоню своему коллеге Гулу Халилову, который теперь в Госкомимущества возглавляет пресс-службу. Боюсь, он меня поднимет на смех, но тебе объяснит подоходчивей, чем я. Халилов поднял трубку тотчас же. Выслушав меня, он сказал, что подобный скепсис свойственен не только старикам. Это от послевкусия тех порядков, что когда-то существовали в столичном Бюро технической инвентаризации (БТИ), и попросил меня объяснить старику, как проехать к зданию, где находится то заведение, персонал которого конкретно решит все, что связано с имущественными делами. - Абсолютно все! И на высоком уровне, - уверенно бросил он. И вот сейчас, широко улыбаясь, мой престарелый сосед победно потряхивал теми восстановленными документами. Я, признаться, был удивлен. Ведь после нашего с ним разговора, кажется, прошла лишь неделя. - Читай! – тыча пальцем в гербовую бумагу, просил он. – Владелец - Оруджев Шариф Дадаш оглу! Это я !.. И вот чертеж моего дома… Все чин чином. На всякий случай там же сделал копии, и там же их нотариус заверил мне их. Решилось все в самый первый день моего прихода. Девушка, сидевшая за стойкой, к которой я подошел, выслушав меня и зафиксировав мои личные данные, протянула бумажку с цифрой 260. Сказала, что это номер моей очереди. Я ужаснулся. Думал, весь день придется протирать здесь штаны. Но не успел я удобно пристроиться в кресле, как чуть вдали от меня над стеклом, за которым сидел молодой паренек и слушал наклонившегося к нему другого молодого человека, вспыхнула цифра 260. Им-то двоим я и изложил суть дела. И тот, что стоял над пареньком, вдруг сказал: «Аксаккал, пройдемте со мной». Я с ходу отметил его уважение к моему возрасту. И вообще, скажу тебе, там все построено на высоком уровне вежливости и предупредительности. Так вот, он подвел меня к таблоиду.

«Итак, вы говорите, у вас была купчая от 1998 года. Набираю год и ваше ФИО. У нас, - по ходу объясняет он, - вся документация БТИ переведена в электронную память. И если…» Не успел он договорить, как на табло высветилась хорошо знакомая, родная-преродная мне купчая. «Сейчас я её перешлю к нашему сотруднику, к которому вы подходили и он объяснит, что вам надлежит делать дальше»… Я вновь подошел к табличке, над которой светилась цифра 260, и у дожидавшегося меня молодого человека, спрашиваю, дескать, кто этот господин, что демонстрировал мне возможности того табло. «Это Эльвин муаллим Гаджизаде, непосредственный мой начальник – завотделом приёма документов. Я новичок и он опекает меня»… Потом я прошёл в проектный отдел. В нем ребята занимаются составлением схем недвижимости и чертежами наделов… И вот я с документами. А вся трата – стоимость одного блока сигарет «Прима». Просто – обалдеть!.. После услышанного, мне захотелось взять эту историю на карандаш и обязательно обнародовать. Опять связываюсь с Гулу муаллимом Халиловым и договариваюсь вместе с ним проехать в это чудо подразделение, называемое Asan Əmlak xidmətləri məkanı. Подъехал я туда немного раньше. Тем более оно располагается достаточно удобно для населения - неподалеку от метро «Улдуз». Хотелось самому, без навязываемого давления со стороны, понаблюдать самостоятельно… Двухэтажное громадное здание. Внутри – просторно и по обеим сторонам - на верх и вниз – движутся ступеньки эскалаторов. Я, видимо, слишком рьяно озирался по сторонам, потому что ко мне дважды подходили, одетые в черные костюмчики с накрахмаленными белыми рубашками, мальчики: «Мы к вашим услугам, господин!» У детской игровой площадки – есть у них и такая – я обратил внимание на пожилую женщину, подзывавшую к себе заигравшегося малыша. Тот никак не хотел расставаться с такими же, как он детишками. Знакомлюсь. Она инженер-технолог Самая Баширова, а неслух её первый внучок от сына. Слово за слово и я узнал, что Самая-ханум здесь уже второй раз. Она в кадастровом отделе решала спорный вопрос по принадлежащему ей почти 20 лет земельному участку. На него вдруг стал претендовать новый сосед. - Теперь у меня документ со всеми координатами и схемой, к которой, как сказали мне сотрудники отдела, «комар носа не подточит». Во сколько обошлось? – переспрашивает она меня. – Совсем не дорого. По прейскуранту. А главное всего за 10 дней и ни чьих порогов я не обивала. Преподнесли, как на блюдечке. Попрощавшись ней я поспешил на встречу, спускавшемуся по эскалатору руководителю пресс-службы Госкомимущества, моему коллеге Гулу Халилову. Он был не один. - Знакомься, это директор данной обители - Рашад Аблаханов. Мы тебя срисовали еще минут 20 назад. Видеокамеры фиксировали каждый твой шаг. Решили тебе не мешать, - смеётся он.