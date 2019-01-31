«Потерянный флот Гитлера» нашли у берегов Турции

Турецкий морской инженер и дайвер Сельджук Колай обнаружил на дне Черного моря три немецкие подлодки времен Второй мировой войны, сообщает TRT Haber, снявший документальный фильм о поисках субмарин.

Подводные лодки U-23, U-19 и U-20 немецких военно-морских сил были затоплены в 1944 году у берегов Турции. Долгое время их местонахождение оставалось неизвестным, из-за чего субмарины прозвали «потерянным флотом Гитлера».

Более десяти лет назад Сельджук обнаружил карту, на которой командир U-23 обозначил место выхода своего экипажа на берег. После этого он начал поиски этой и других субмарин. Впоследствии к его работе присоединились турецкие ВМС. Совместные поиски заняли около четырех лет.

Как оказалось, U-23 находилась неподалеку от турецкого города Агва, а U-19 и U-20 лежали на глубине от 25 до 300 метров около берегов Стамбула.