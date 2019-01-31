Мадуро отложил отправку 20 тонн золота за рубеж

Венесуэльские власти приостановили продажу золота за рубеж для его обмена на наличные. По данным источников Bloomberg, речь идет о 20 тоннах золот, пишет издание Ведомости.

Согласно информации, золотые слитки уже были взвешены и подготовлены для транспортировки, однако так и не были отправлены.