Мадуро отложил отправку 20 тонн золота за рубеж
Венесуэльские власти приостановили продажу золота за рубеж для его обмена на наличные. По данным источников Bloomberg, речь идет о 20 тоннах золот, пишет издание Ведомости.
Согласно информации, золотые слитки уже были взвешены и подготовлены для транспортировки, однако так и не были отправлены.
По данным источников Bloomberg, самолет российской грузовой авиакомпании E-Cargo прибыл в Каракас, чтобы перевезти золото в Дубай, где его планировалось продать за наличные. В четверг американский сенатор Марко Рубио назвал покупателем золота фонд из Объединенных Арабских Эмиратов Noor Capital. Парламентарий предупредил, что все, кто будет участвовать в покупке золота Венесуэлы, попадут под санкции США.
Источники Reuters подтверждали планы Центробанка Венесуэлы отправить в Эмираты 15 тонн золота, чтобы обменять его на наличные евро. По данным агентства, продажа золотых запасов началась 26 января, в общей сложности в феврале власти Венесуэлы планировали продать 29 тонн золота.