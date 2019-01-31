Ильхам Алиев: «По улицам Баку ходили бандиты с автоматами»
«В 1992 году после военного переворота, совершенного тандемом НФА-Мусават, ситуация в Азербайджане еще больше обострилась. Хаос, анархия, произвол, бандитские отряды с автоматами наперевес ходили по улицам. Вы, молодежь, не видели этого, может быть, видели в телевизионных кадрах. Мы видели это – произвол, взяточничество, коррупция. Некомпетентные люди пришли к власти, ввергли страну в бедственное положение, спровоцировали гражданскую войну, и в Азербайджане началась гражданская война. Именно в результате предательства той власти наши земли оказались под оккупацией», - заявил накануне в своей речи президент Азербайджана Ильхам Алиев на республиканском совещании, посвященном Дню молодежи. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж.