Эйнулла Фатуллаев 04:22

Азербайджанская оппозиция возвращается к излюбленной тактике конца 90-х - начала нулевых. Речь идет о механизме искажения информации и распространения слухов. В советское время этот механизм был сосредоточен в руках КГБ. И распространялись, либо перенаправлялись слухи устами широкой агентурной сети: в госведомствах, в учреждениях и вузах. Составлявшие костяк правления НФА нынешние оппозиционные лидеры состояли на агентурной службе КГБ. Поэтому фронтисты имеют большой опыт в распространении и манипуляцией слухами еще с советских времен. Ведь слухи удовлетворяют определенную информационную потребность.

Слухи – это целая фундаментальная наука. В советские времена существовала целая научная дисциплина под названием психология слухов, изучавшая типологию, функциональную модель, масштабность и репродуктивность процесса распространения слухов. Сегодня распространение слухов – грозное оружие в руках оппозиции, ибо благодатной почвой для внедрения и культивирования слухов являются популярные в обществе социальные сети. Оппозиционные активисты используют все три разновидности эмоциональных слухов, описанных в научных исследованиях психологии слухов. К примеру, несколько дней назад один из соратников Али Керимли – Ганимат Захид распространил на своей странице в фейсбуке информацию об исчезнувшем на просторах Каспийского моря судна. По словам Г.Захида, якобы этот корабль принадлежал высокопоставленному чиновнику, и на его борту находилось 30 тонн золота и 4 миллиарда наличных денег. Вот скажите мне – какой здравомыслящий человек в наше время – в век банков и системы денежных переводов станет переправлять на судне наличные деньги?! И куда, по версии Г.Захида плыл этот корабль? В Астрахань, в периферию, в российскую глушь, где на дворе все еще далекий 1970-ый год! Вы осознаете всю абсурдность этой информации? Ан нет! Г.Захида можно обвинить в чем угодно, но отнюдь, не в олигофрении. Он сам прекрасно понимает, что распространенная им информация – примитивная выдумка, тривиальный фейк, двухкопеечная утка. Но на кого рассчитан этот фейк? Вот в чем вопрос!

Ведь в Азербайджане миллионы людей сидят в соцсетях, и большая их часть воспринимает распространенную «двухкопеечную утку» за чистую монету. Согласно психологии слухов, такого вида слух относится к классификации «агрессивных слухов» или «слуха-пугало». Ведь одна из функций этого вида слуха – дискредитация оппонента и провоцирование населения на какие-то действия. Дескать, куда же вы смотрите? Чиновник из Азербайджана, как в средние века, не побоявшись пиратов вывозит на судне в Астрахань тонны золота. Г.Захид провоцирует недовольство масс, подталкивая их на протестные акции. И ведь какая-то часть населения может поверить Г.Захиду, усомниться и стать заложником своих эмоциональных чувств. Увы, но власти ограничены в возможности борьбы с такими недобросовестными журналистами, как Г.Захид, поскольку любая адекватная реакция с требованием доказать озвученный факт обуславливает гневную реакцию международных организаций, отрицающих тонкую грань между свободой слова и безответственностью журналиста, выступающего с абсурдными и беспочвенными обвинениями. Другой пример. Еще один соратник А.Керимли распространяет информацию: дескать, азербайджанская полиция снабдила фальшивыми паспортами в Баку повстанцев террористической курдской организации ПКК. Опять-таки налицо еще один агрессивный слух, рассчитанный на эмоциональные чувства азербайджанского общества, которое традиционно солидарно в борьбе турецкой власти с курдскими повстанцами. Вообще, тема ПКК – одна из популярных информационных диверсий оппозиции, применяемых против властей еще с 90-х годов. Если раньше на сотрудничестве с ПКК паратизировали мусаватисты, то сегодня это наилюбимейшая тема для диверсий сторонников Али Керимли. Цель состоит в открытом намерении испачкать реноме высокопоставленных чиновников, внести раздор, агрессию, вызвать межнациональные коллизии.

Еще один свежий пример. Оппозиция активно применяет и методологию «слуха-желания». В последние дни активно распространяются слухи о неизбежной девальвации маната. Еще одна информационная диверсия, направленная на деморализацию населения, его паническую реакцию, ненависть к власти. Хотя, все руководители финансовых институтов страны опровергают вероятную девальвацию, убеждая и доказывая отсутствие предпосылок для финансового кризиса. Но оппозиционные активисты непреклонны, и всяческие поддерживают в сети желанный для себя сценарий развития… В чем опасность функционирования этого механизма распространения слухов? В том, что целевая аудитория всерьез начинает обсуждения в сетях слухов, что способствует формированию единой позиции, исключая межиндивидуальную вариативность мнений. И никакие официальные заявления не в силах разубедить слепую убежденность консолидированной социальной группы. Этот процесс усиливается и систематизируется с помощью так называемой «уличной социологии». Меня обуревает страх при мысли перерождения нашего общества в некую антиутопию. С сожалением признаю, что в стране не осталось серьезных социологических институтов, которые на основе методологических исследований изучали бы политические явления. Свято место пусто не бывает. Это место заняла так называемая сетевая или уличная социология. Оппозиция создает лже-пространство для нерепрезентативных сетевых (псевдосоциологических) опросов, выявляя самых популярных в обществе политических лидеров и политических партий. И, конечно же, в этих опросах с большим отрывом побеждают оппозиционные лидеры. Вот на основе этой «уличной энциклопедии», оппозиция и взращивает ложное общественное мнение, как истинный vox populi vox Dei… Я часто задаюсь вопросом – что этому интерактивному, но априори неуправляемому сообществу может противопоставить власть?! К сожалению, власти по сей день не могут воспользоваться самым эффективным и институциональным средством массовой коммуникации – телевидением. А ведь это наиболее эффективное средство взаимосвязи и взаимодействия миллионов людей, которые под гнетом убогой попсы и отсутствия альтернативной информации, отреклись от системообразующего СМИ. Бороться с сетевыми слухами и диверсиями – дело бесполезное, ибо сетевые слухи имеют свой жизненный цикл, и они «погибают» естественной смертью. Отупление самого массового средства коммуникации и ограничение в этом СМИ творческих и иных свобод неизбежно приводит к популяризации неформальной, непрофессиональной или как ее часто называют «гражданской» журналистики.