Киев планирует массовую закупку оружия у США

Киев заинтересован в масштабной закупке высокотехнологичного оборонного оборудования у США. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Уточняется, что речь идет, в том числе, о комплексах Javelin.

По словам Климпуш-Цинцадзе, Киев также рассчитывает на активное участие в американской программе «Иностранное военное финансирование».

«Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение, — отметила Климпуш-Цинцадзе.