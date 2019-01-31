Арабы скупают золото Мадуро

Компания Noor Capital из ОАЭ 21 января купила три тонны золота у Центробанка Венесуэлы.

В Twitter организации отмечается, что эта покупка не нарушила международные нормы и местное законодательство.

«Noor Capital не участвуется в любых незаконных сделках», — добавили в компании. Однако в дальнейшем Noor Capital решила не совершать сделки до урегулирования ситуации в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что венесуэльский Центробанк отложил отправку 20 тонн золота за рубеж на фоне политического кризиса. По данным источников, всего в феврале Каракас планировал продать из 132 тонн золотых запасов 29 тонн.

В свою очередь, Банк России опроверг слухи о том, что в его хранилищах находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле. Потом якобы его вывезли в Дубай.