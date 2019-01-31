В Англии построят крупнейшую яхту в мире с казино и галереями

В Англии построят мегаяхту, которая станет крупнейшим частным судном в мире, передает Daily Mail.

Площадь судна будет величиной с два футбольных поля. Кроме того, на мегаяхте будут свои казино и галереи искусства.

Длина этого впечатляющего судна под названием «Проект «Валькирия»» составит 229 метров.

Своей роскошью и размерами яхта побьет предыдущий рекорд: яхту президента ОАЭ Халифы ибн Зайд Аль Нахайяна, длина яхты которого составляет 180 метров.

На борту этого плавучего «левиафана» смогут разместиться 52 гостя и команда из 92-х человек.

Воплощение проекта в жизнь обойдется в 600 млн фунтов.