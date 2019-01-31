Из Бакинского зоопарка вывезли всех животных

В Баку закрылся на ремонт единственный на территории столицы зоопарк. Всех обитателей, а это свыше 1000 животных, перевезли в специально отведенный участок, расположенный в Гарадагском районе, сообщил Sputnik Азербайджан директор Бакинского зоопарка Азер Гусейнов.

Завершение реконструкции зоопарка запланировано на конец 2019 года. В течение этого времени за животными будут ухаживать работники зоопарка, но уже на территории поселка Локбатан.

Гусейнов отметил, что животные хорошо перенесли транспортировку. Даже не пришлось использовать специальные препараты, чтобы они проспали всю дорогу до пункта назначения.

Последними зоопарк покинули львы и верблюды. "Я вам скажу - здесь, на новом месте, условия даже лучше, чем были у нас раньше", - сказал директор.

Что касается реконструкции зоопарка, то она началась в 2018 году при поддержке Общественного объединения IDEA. К завершению работ территория зоопарка должна увеличиться в два раза — до 4,25 гектара, также будут улучшены условия содержания животных - их приблизят к естественной среде обитания.