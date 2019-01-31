Гульнар Алиева 12:52

Муниципалитет села Муршудоба в Хачмазском районе незаконно распродает населению землю, принадлежащую Хачмазскому региональному отделу лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов. Пятеро жителей села Чилягир уже приобрели участки территории, входящей в лесной фонд района.

Обратившийся в редакцию haqqin.az Шахин Мамедов утверждает, что в соответствии с указанием президента страны об эффективном использовании пустующих земель, два года назад на территории лесного хозяйства района ему рядом с селом Чилегир было выделено два гектара под ореховые посадки. Как известно, в Азербайджане сейчас стараются возродить такой древний сельхозпромысел, как ореховодство. Ш.Мамедов высадил на участке почти 600 ореховых саженцев, разбив таким образом целый ореховый сад. Вложил он в свое дело много сил и средств. До сбора урожая было, конечно, еще далеко, поскольку орешник начинает плодоносить не раньше чем на седьмой год посадки, но Мамедов старательно обихаживал свой сад, радуясь, что все деревья хорошо принялись. Правда, в Чилегире он живет не постоянно. Местное руководство этим и воспользовалось, и в одну из длительных отлучек Мамедова перепродали его участок с уже высаженным орешником.

«На официальной карте страны этот участок показан как лес. Так как зимой меня в районе не было, эту землю продали другим людям. Теперь участок обнесен забором, по нему проложены трубы, а посаженные мной деревца орешника выкопаны. Я потребовал у объявивших себя хозяевами этой земли людей документы, удостоверяющие их право на участок, но, судя по всему, таковых просто не было. В то время как у меня имеется официальный договор», - говорит Ш.Мамедов. По словам потерявшего свои посадки ореховода, таким же образом муниципалитет Муршудоба, куда входит и село Чилегир, перепродал также участок с посадками дубовых деревьев. «Рядом с Чилегиром есть участок площадью около гектара, где посадили целую дубовую рощу. Молодые дубы уже выросли в три метра, когда их в прошлом году хотели вырубить. Я тогда не позволил это сделать. Но всего две недели назад варвары все же вырубили и сожгли деревья на площади примерно в 2-3 сотки. Сотрудники Управления лесного хозяйства прибыли на территорию, осмотрели ее и установили, что земля здесь относится к лесному хозяйству. Однако муниципалитет никак не хочет отстать от этого участка», - возмущается Шахин Мамедов. По его словам, работники Управления лесного хозяйства тоже являются жителями села, и потому не хотят ссориться с муниципалитетом. В результате лес вырубается, а ценные деревья уничтожаются.

Мамедов также отметил, что до недавнего времени участок, где он посадил орешник, жители села Чилягир использовали в качестве свалки. Прежде чем сажать деревья, ему пришлось очистить территорию от мусора и запретить жителям села выбрасывать здесь отходы. Однако сельчане до сих пор устраивают мусорные свалки в лесу, нередко близко к железнодорожным путям. «Я столько лет сажаю деревья, ухаживаю за ними, облагораживаю землю, настаиваю, чтобы не засоряли ее. И мне больно видеть, как вдоль железной дороги, связывающей Азербайджан с Россией, а через нее и с другими странами, высятся горы мусора. Муниципалитет вместо того чтобы завезти в села мусорные баки, занимается продажей лесных участков. А ведь этот регион – северные ворота страны. Представляете, какое впечатление у въезжающих в Азербайджан создаст этот мусорный пейзаж? И это еще не все беды от мусора. Гниющие отходы умертвляют природу, уничтожают все живое в ней. Нужно запретить местным муниципалитетам продавать землю и заставить их восстановить все вырубленные лесопосадки», - убежден Ш.Мамедов. В связи с жалобой редакция haqqin.az связалась с муниципалитетом Муршудоба. Его председатель Махир Амируллаев заявил, что указанные земли принадлежат не лесному хозяйству района, а муниципалитету. «Ни один муниципалитет не может раздать гражданам землю, которая считается лесным фондом. Мы отвечаем только за муниципальные земли. Участок, о котором идет речь, относится к муниципалитету. Существует Служба государственного реестра и другие структуры, которые занимаются документацией территорий. Эта земля не имеет отношения к лесу», - заверил председатель.