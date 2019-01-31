Противник Мадуро захотел сотрудничать с Китаем

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом, заявил, что страна хочет «продуктивных и взаимовыгодных отношений» с КНР, пишет South China Morning Post.

По словам Гуайдо, поддержка Пекина важна для стимулирования экономики и развития страны. Он отметил, что все договоренности, заключенные китайской стороной с президентом Николасом Мадуро, останутся в силе.

«Китай — ключевой глобальный игрок, и мы хотим выстраивать с ним продуктивные и взаимовыгодные отношения», — подчеркнул Гуайдо.