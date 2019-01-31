Иран показал свою новую ракету
На выставке военных достижений Ирана в Тегеране представили новую крылатую ракету дальнего радиуса действия «Ховейзе». Как сообщает телеканал Press TV, дальность ее полета составляет более 1350 километров.
Ракета принадлежит семейству «Сумар», имеет высокую точность и может лететь на малых высотах. Она была разработана экспертами компании Aerospace Industries Organization.
Демонстрацию ракеты приурочили к 40-й годовщине победы в Иране Исламской революции.
Ранее сообщалось, что власти Ирана планируют запустить два спутника на ракетах-носителях собственного производства. Год назад Иран сообщил о проведении успешного испытания ракеты-носителя собственного производства «Симорг» (Simorgh). Космический запуск Ирана осудили США, Великобритания, Германия и Франция. США отмечали, что Тегерану следует отказаться от ракетных пусков, чтобы избежать усиления экономической и дипломатической изоляции.