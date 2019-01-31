Путин заявил о приостановке участия в ракетном договоре

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на аналогичные действия США. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Наш ответ будет зеркальным», — подчеркнул российский лидер на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Он также напомнил, что в Вашингтоне заявили о том, что занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. «Мы будем делать то же самое», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что США со 2 февраля приостанавливают выполнение обязательств по ДРСМД. Американская сторона настаивает, что причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны России, тогда как США продолжают их соблюдать.

По словам американского лидера Дональда Трампа, процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей. В то же время Трамп отметил, что хочет провести с Россией переговоры о заключении нового договора по контролю над вооружением.