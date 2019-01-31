России позволят поднять свой флаг в Баку

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что и на 2-х Европейских играх в Минске, и на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку сборная России будет выступать под своим флагом, а не под олимпийским, как было на Зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Это касается и российских легкоатлетов, чья федерация до сих пор находится под санкциями из-за допингового скандала, в который уже много лет втянута Россия. Впрочем, волна атак на Россию в последние несколько месяцев заметно поутихла, и, вполне возможно, что в этом году тема допинга в российском спорте будет закрыта.

«Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в недавнем выступлении отметил, что ОКР полностью выполнил все решения МОК, в том числе по Играм в Пхенчхане, отбыв наказание за допинговые нарушения прежних лет, - говорит Станислав Поздняков. - Ни одна организация не может быть дважды наказана за одно и то же, поэтому участие ОКР и российских спортсменов в олимпийских соревнованиях не подвергается сомнению. Кстати, и в Минске, и на летнем юношеском фестивале в Баку вся наша команда будет выступать под своим флагом. Включая легкоатлетов, чья федерация, как вы знаете, находится под санкциями. Это принципиальный момент».

Также президент ОКР заявил, что Казань будет претендовать на проведение 3-х Европейских игр.

«Мы поддерживаем решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), восстановившего статус Российского национального антидопингового агентства (РУСАДА). Надеюсь, оно позволит в том числе проводить без ограничений международные соревнования в России. В частности, Казань будет претендовать на 3-и Европейские игры 2023 года. Межправительственная комиссия уже приняла соответствующее решение, и мы вступаем в предвыборную гонку. Она завершится в июне этого года, во время аналогичных Европейских игр в Минске».