Македония вступает в НАТО

Постоянные представители 29 членов НАТО подпишут протокол о присоединении Македонии к альянсу 6 февраля. Об этом говорится в сообщении НАТО, передает РИА Новости.

Ранее в альянсе подчеркивали, что Македония станет полноправным членом НАТО только после ратификации протокола всеми союзниками. Пока же страна будет иметь статус приглашенной.

Напомним, 17 июня прошлого года Греция и Македония подписали соглашение, согласно которому Македония получила новое название — Республика Северная Македония. Это разрешило многолетный спор двух стран и открыло Македонии дорогу в НАТО