«Желтые жилеты» снова заполонили улицы Парижа

Нескольких сотен участников движения "желтых жилетов" направились в субботу от площади Феликса Эбуэ в XII округе Парижа в сторону площади Республики. Об этом сообщил телеканал BFMTV, передает ТАСС.

Так называемый "белый марш" призван поддержать пострадавших во время протестных акций манифестантов. Он проходит под лозунгами "воздать справедливость раненым", "вспомнить о жертвах" и "запретить применение полицией гранат и резиновых пуль". Охрану манифестантам обеспечивают группы волонтеров. В марше принимают участие около 30 "желтых жилетов", получивших травмы во время трехмесячных протестов; среди них и один из соратников неформального лидера "желтых жилетов" Эрика Друэ Жерома Родригеса, получивший ранение в голову во время столкновений между полицией и манифестантами на площади Бастилии неделю назад.

Многие "желтые жилеты" держат в руках плакаты, на которых написано "Стоп полицейскому насилию". Другие вышли на улицы города с транспарантами, изображающими перечеркнутые гранаты. Идущие в первых рядах растянули плакат с напечатанными фотографиями раненых манифестантов. Участники марша поют "Марсельезу".

По предварительным оценкам лидеров движения, в парижских акциях примут участие около 50 тыс. человек. Для обеспечения порядка на улицах столицы мобилизованы около 5 тыс. полицейских и жандармов. В городе создано несколько обширных зон безопасности.