Депутат Эльхан Сулейманов остался без компании

ООО Xəzər-XXI Əsr объявило о своей добровольной ликвидации. Как сообщает агентство Turan, директором этой компании является депутат Милли Меджлиса Эльхан Сулейманов.

ООО "Xəzər-XXI Əsr" (идентификационный номер налогоплательщика: 1800026701) учреждено в 2003 году.

Согласно регистру коммерческих юридических лиц, Эльхан Сулейманов также руководит еще двумя компаниями: Азербайджано-Болгарское СП "Azbol" (ИНН 1600387231) и ООО "Aqroinkişaf" (ИНН 1800003871). Примечательно, что о роде деятельности этих компаний не сообщается.

Отметим, что Эльхан Сулейманов является депутатом Милли Меджлиса с 2010 года. Он был избран в парламент от Шамахинского избирательного округа № 85. Он долгие годы был членом азербайджанской делегации в ПАСЕ и исключен из нее год назад.