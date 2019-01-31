При совместной организации Коллегии адвокатов и Ассоциации молодых юристов Европы (ELSA) в Центре инноваций İnnoland ASAN состоялась встреча студентов-юристов с председателем Коллегии адвокатов Анаром Багировым. Встреча была приурочена ко Дню молодежи в ответ на рекомендации президента Азербайджана Ильхама Алиева продвигать молодежь в государственных и негосударственных организациях, а также эффективно использовать ее потенциал.

На встрече, которая проходила в интерактивном формате, глава Коллегии адвокатов проинформировал собравшихся о работе, проделанной в сфере адвокатуры за последние годы, и о привлечении молодых юристов в адвокатуру. Был проведен полезный обмен мнениями о законодательстве, касающемся адвокатской деятельности, и о том, что оно должно быть приведено в соответствие с требованиями сегодняшнего дня.

Анар Багиров рассказал о важности распоряжения президента «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» от 22 февраля 2018 года, добавив, что в этом документе особо отмечены рекомендации главы государства по приему в Коллегию адвокатов новых членов, в особенности молодых юристов. Стоит отметить, что в рамках исполнения рекомендаций главы государства в 2018 году в адвокатуру были приняты более 500 молодых юристов, и это число будет расти.