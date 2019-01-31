Представлено лого чемпионата мира в Баку фото
Федерация гимнастики Азербайджана представила сегодня логотип чемпионата мира-2019 по художественной гимнастике, который пройдет в Баку.
Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила сегодня данный логотип.
37-й чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 16 по 22 сентября на Национальной гимнастической арене. Отметим, что на чемпионате мира в Баку будут разыгрываться путевки на Олимпиаду-2020. В индивидуальных соревнованиях 16 лучших гимнасток получат право выступать в Токио, а в групповых состязаниях олимпийские лицензии завоюют 5 лучших команд.