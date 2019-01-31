Сегодня после зимнего перерыва возобновился чемпионат Азербайджана по футболу. В Зиря местная одноименная команда принимала «Сабах» и уступила со счетом 0:2.

На 47-й минуте серб с украинским паспортом Марко Девич забил первый гол второй половины чемпионата и вывел «Сабах» вперед. Второй мяч гостей на 68-й минуте провел Рашад Эюбов, воспользовавшись хорошей передачей Девича.

Отметим, что игра получилась достаточно жесткой. Главный арбитр Рауф Джаббаров показал девять желтых и две красные карточки. На 25-й минуте футболист «Сабаха» Мегсед Исаев был удален за второй «горчичник», а на 62-й минуте игрок «Зиря» Вугар Мустафаев покинул поле за недисциплинированное поведение.

Сегодня в 19:00 начнется матч «Кешля» - «Сабаил». Завтра состоятся матчи «Габала» - «Сумгаит» (14:00) и «Карабах» - «Нефтчи» (18:30).

Турнирное положение на данный момент:

1. «Нефтчи» - 33 очка (14 матчей)

2. «Карабах» - 30 (14)

3. «Сабаил» - 21 (14)

4. «Сабах» - 20 (15)

5. «Габала» - 17 (14)

6. «Сумгаит» - 15 (14)

7. «Кешля» - 12 (14)

8. «Зиря» - 10 (15).