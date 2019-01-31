Порошенко отчитался о доходах

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал декларацию о доходах. Как стало известно, в минувшую пятницу, 1 февраля, он задекларировал 19,675 миллиона гривен (709 тысяч долларов).

В частности, как следует из данных Единого реестра деклараций, глава незалежной задекларировал 18 550 829 гривен (668,7 тысячи долларов), полученных в качестве дивидендов от инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал». Еще 1 125 126 гривен (около 40 тысяч долларов) составили проценты от вкладов в «Международном инвестиционном банке» (МИБ).

При этом еще 336 тысяч гривен (12,2 тысячи долларов) — это официальная зарплата нынешнего украинского лидера, а 172 тысячи гривен (6,2 тысячи долларов) — деньги, полученные от продажи имущества.