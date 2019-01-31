Сорос призвал поддержать Армению
Известный миллиардер, спонсор многих революций Джордж Сорос написал в своем микроблоге в Twitter сообщение, в котором выразил свое видение развития ситуации в Армении.
«Мощная поддержка гражданского общества в Армении жизненно необходима для демократического настоящего и будущего страны», - написал он.
При этом Сорос оставил ссылку на статью под названием «Как США могут поддержать молодую демократию в Армении» журналиста Татевик Хачатрян. В своей статье автор, в частности, озвучивает возможности дальнейшего развития Армении после бархатной революции.