Ильхам Алиев выделил средства на спорткомплекс в Тертере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по завершению строительства Олимпийского спортивного комплекса в Тертерском районе.

Согласно распоряжению, в целях завершения строительства Олимпийского спортивного комплекса в Тертерском районе из суммы, указанной в подпункте 1.20.4 «Распределения расходов, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года № 890, Министерству молодежи и спорта Азербайджана будет выделено 10 933 900 манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.