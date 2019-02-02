В Германии Пашиняну припомнили армянскую мафию

Таким образом, правительство подтверждает исследование немецкой прессы о том, что армянские «воры в законе», вероятно, действуют по всей стране, поскольку, согласно данным полиции, открыто 14 криминальных дел против 42 человек, сообщает Der Tagesspiegel.

Федеральное правительство подтверждает, что армянские преступники действуют в Германии. Об этом свидетельствует ответ федерального правительства на запрос левых в бундестаге.

Издание отмечает, что время для документа было не самое удобное, так как в Германии с визитом находился премьер-министр Армении Никол Пашинян, который проводил встречи с руководством страны.

Армяне подозреваются полицией в отмывании денег, насильственных действиях, мошенничестве и преступлениях против собственности. До этого момента только одному из них было предъявлено обвинение. В статье также отмечается, что правоохранители нашли связь между итальянскими и армянскими мафиози.

Напомним, что в ноябре прошлого года немецкое издание Der Spiegel написало о деятельности армянской мафии. Позже немецкие СМИ сообщили, что управление уголовной полиции федеральной земли Тюрингия напало на след армянской мафии и арестовало двух подозреваемых членов клана.