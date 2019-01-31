В отеле Стокгольма задержали молодую пару с бомбой

В пятницу вечером в одном из отелей Стокгольма задержали 20-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, у которых в номере обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщает МК со ссылкой на шведское издание Expressen.

В субботу на месте происшествия продолжили работу криминалисты и полицейские.

Известно, что задержанные ранее привлекались за мелкие нарушения, связанные с оборотом наркотиков. При этом девушка представилась сотрудницей крупного СМИ.

Полиция сообщает, что в комнате также было найдено огнестрельное оружие.