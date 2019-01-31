Роухани поддержал Мадуро

Президент Ирана Хасан Роухани выразил поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и «законному правительству страны», говорится на официальном сайте президента ИРИ.

Сообщается, что в субботу новый посол Венесуэлы в Тегеране Карлос Антонио Алькала Кордонес вручил верительные грамоты президенту ИРИ Хасану Роухани.

«Мы являемся сторонниками законного правительства Мадуро и верим, что венесуэльский народ сплотится, встанет рядом с правительством и сможет разрушить этот заговор», — заявил Роухани на встрече с Кордонесом.

Роухани также отметил, что последние годы при правительстве Мадуро отношения между Ираном и Венесуэлой были «очень хорошими и искренними», поэтому Иран продолжит развивать двусторонние отношения с его «другом Венесуэлой».

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил поддержку правительству Венесуэлы в ходе телефонного разговора с главой венесуэльского МИД Хорхе Арреасой. Стороны обсудили «способы противостояния заговорам США против независимых государств, особенно Венесуэлы» и различные политические решения для разрешения споров между правительством Венесуэлы и оппозиционными группами.