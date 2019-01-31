Блогер Бахтияр Гаджиев в поддержку Ильхама Алиева
Активист и блогер Бахтияр Гаджиев поделился своими наблюдениями последней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями молодежи. Разделяющий оппозиционные взгляды блогер положительно характеризует подобного рода встречи и в целом молодежную политику, проводимую главой государства.
«Ознакомился с информацией СМИ касательно встречи президента Ильхама Алиева с молодежью. Несколько лет назад в одной из таких встреч участвовал и я. Тогда я предложил главе государства провести в Азербайджане олимпиаду IJSO, которая бы внесла вклад в развитие науки, образования и технологий. Он задумался, задал несколько вопросов, учел важность стремления азербайджанской молодежи не только в спорт, но и в науку, образование и современные технологии, и поручил принять эту олимпиаду в Азербайджане.
На нынешней встрече одним из основных месседжей главы государства была важность усиления общественного контроля. В целом наши наблюдения показывают, что глава государства придает большое значение общественному контролю, выслушивает замечания и пожелания молодежи, а поднятые в социальных сетях вопросы нередко находят свое решение. К примеру, представители молодежи выразили недовольство в соцсетях в связи с возбуждением нового уголовного дела в отношении блогера Мехмана Гусейнова. Президент высказал свою позицию, и уголовное дело в отношение блогера было прекращено», - отметил Бахтияр Гаджиев.
Блогер считает положительным тот факт, что в последнее время глава государства все больше демонстрирует свои человеческие и моральные качества.
«Будь то в вопросе с Мехманом Гусейновым или на встрече с семьями шехидов, когда он сам подал воду отцу шехида. Или когда не позволил встать матери шехида, а сам направился в ее сторону, а также подошел, чтобы наградить молодого человека с ограниченными физическими возможностями. Все это положительно влияет на отношение граждан и, в частности, молодежи к президенту.
Отдельные структуры и люди порой полагают, что выступающие с критикой молодые люди хотят создать хаос в стране или у них есть какие-то амбиции. Но неоднократные призывы главы государства к общественному контролю и желание видеть молодежь своим помощником в деле общественного контроля говорят о том, что президент Ильхам Алиев прислушивается не к тем, кто пытается скрыть имеющиеся проблемы и заглушить критические голоса, а к тем, кто старается решить проблемы.
Кроме того, тот факт, что глава государства порой выходит за рамки протокола и демонстрирует свои человеческие качества, оказывает знаки внимания семьям шехидов и ветеранам, с политической точки зрения является своеобразным месседжем - «Я служу».
Перечисленные мной примеры порадовали и меня самого как гражданина этой страны. Если к критике молодежи будут прислушиваться, проблемы решаться, а глава государства демонстрирует свои человеческие качества и призывает молодежь в свои помощники, то это хороший выбор как для главы государства, так и для самого государства и всего азербайджанского народа», - уверен блогер.