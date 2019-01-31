Эксперт Акрам Гасанов: «Не покупайте квартиры и доллары»

Отметим, что в 2018 году наиболее выгодной инвестицией, по мнению азербайджанских экономистов, была покупка доллара, поскольку тогда американская валюта постепенно дорожала, и проходящие в мире процессы говорили о том, что доллар будет только укрепляться по отношению к другим валютам.

Сейчас ситуация изменилась: цена доллара по отношению к манату стабилизировалась. Однако, если до девальвации 2016 года считалось выгодным держать деньги в банковских вкладах, то теперь население страны опасается новой девальвации. К тому же делать долларовые вклады под ставку меньше одного процента годовых - бесприбыльное занятие. Это имеет смысл только если кто-то боится хранить деньги дома.

Покупать государственные облигации под 9% сроком на три года выгодно, но люди опять же опасаются девальвации. Несмотря на заверения Нацбанка о том, что новое обесценивание национальной валюты исключено, население не рискует покупать облигации.

В то же время, как утверждает Акрам Гасанов, сегодня худшим вкладом средств стала покупка недвижимости. Оптимистические заверения некоторых риелторов о повышении стоимости жилья – дезинформация. Цены на недвижимость снижаются, в настоящее время практически полностью остановились сделки в этой сфере. Потенциальные покупатели не зря ждут дальнейшего падения цен на квартиры, коттеджи, дачи, земельные участки и др. И такое положение дел продлится до того времени, как банки выиграют в судах дела о залогах на недвижимость. По-видимому, этот процесс займет года два. А вот потом предложения продавцов недвижимости захлестнут рынок.

Относительно выгодным будет приобретение золота, цена которого растет и пока будет продолжать расти.

Судя по предпринятым в последние месяцы мерам правительства в налоговой, таможенной и ряде других сфер, наиболее выгодными в 2019 году будут инвестиции в предпринимательство, в первую очередь, в сельское хозяйство. Государство предоставило значительные льготы для бизнеса в этой сфере.

«Вообще же для людей с небольшими накоплениями наступило время объединять свои деньги ради общего бизнеса. Акционерные общества создали основу такой эффективной экономики по типу американской. В Азербайджане, судя по всему, должен начаться процесс объединения капитала. Правда, на этом пути есть такая проблема, как независимость судов. Тех, кто вкладывает средства в бизнес, не без причины волнуют три вопроса: защитит ли их суд, если кто-то решит отобрать собственность, станет ли суд отстаивать их интересы, если будут нарушены условия договора со стороны партнеров, и третье - будет ли в стране честная конкуренция. Очень важно, что правительство в этом направлении также ведет работу. Так, недавно глава государства утвердил несколько актов, касающихся введения электронного суда», - отметил эксперт.

Экономист также напомнил, что в конце прошлого года президент утвердил изменения в законодательстве, создающие отличные возможности для микропредпринимательства. Сегодня уже ведется подготовка к открытию свободной экономической зоны в поселке Алят, где будут созданы благоприятные условия для предпринимательства, предполагающие не в последнюю очередь прозрачность, объективность и честность деятельности как бизнесменов, так и госструктур.