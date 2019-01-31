В Москве умер азербайджанский предприниматель

В Москве в своем автомобиле умер 49-летний предприниматель Агалар Джабраилов, сообщает корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, А.Джабраилов утром завел свою машину и расчистил снег перед гаражом, затем сев в автомобиль, он задохнулся от угарного газа, скопившегося в салоне машины и в гараже.

Агалар Джабраилов 22 года занимался бизнесом в Москве и планировал в ближайшее время вернуться в Азербайджан. Он уже отправил на родину в Сальян супругу и ребенка.