И Чехия отгородилась Железным занавесом от Азербайджана

В наше время из обычной формальности процесс получения визы превратился в запутанную и сложную процедуру, разобраться с которой самостоятельно может не каждый, потому что некоторые европейские консульства превратили получение виз в бюрократическую каторгу для желающих выехать за границу. Трудности в получении визы усугубляют и аферисты-посредники, умело пользующиеся сложностями оформления виз для организации своего весьма прибыльного бизнеса.

Немало нареканий и на консульский отдел посольства Чехии. О непонятном отношении к азербайджанским аппликатам haqqin.az рассказал глава бакинской рекрутинговой компании Руфат Ахмедзаде. Он сообщил, что уже шесть месяцев безрезультатно добивается встреч с чешским консулом.

Haqqin.az не раз обращался к этой теме, однако жалобы на препоны, чинимые претендентам на визы консульскими службами иностранных посольств в Азербайджане, и на местных махинаторов-спекулянтов не иссякают. В последнее время особенного много претензий к посольству Польши. Хотя польский консул и объяснил сложности и проволочки, постоянно возникающие с визами, происками мошенников и пообещал разобраться с этим вопросом, ситуация, насколько известно, практически не изменилась.

«Как руководитель Рекрутинговой компании я устанавливаю контакты с чешскими компаниями. От своих чешских партнеров более двух месяцев назад мы получили пакет документов, необходимых для трудоустройства наших граждан в этой стране. Однако несмотря на неоднократные обращения в консульство, получить в чешском посольстве рабочую визу никак не удается. При этом консульство не желает уточнять, когда можно будет получить визы. Как бывший журналист, я провел небольшое расследование и выяснил, что это консульство выдает в месяц только 40 рабочих виз, то есть документы получают 10 человек в неделю. И это в основном клиенты подобной нам компании, которой удалось добиться расположения некоторых бывших работников консульства. Они и оказывают неофициальное влияние на консульство. Люди же, которые обращаются в другие, не заручившиеся консульской поддержкой компании, получают отказ в оформлении виз или ждут их месяцами», - утверждает Р.Ахмедзаде.

Таким образом, немало азербайджанских граждан, решивших работать за границей и уже получивших приглашение от работодателя, оказываются в безвыходном положении. Представьте, что вам предлагают определенное рабочее место. Это значит, что работодателю вы нужны здесь и сейчас. И если потенциальный сотрудник не является, в данном случае потому, что не может получить визу, работодатель вынужден искать другие варианты.

Руководитель рекрутинговой компании полагает, что консульству Чехии надо бы увеличить квоты, чтобы азербайджанским гражданам было проще получать визы, особенно рабочие.

Между тем, что касается рабочих виз в ту или иную страну, то надо сказать, что азербайджанские граждане не всегда верно понимают их назначение и возможности. Так, виза, оформленная для пребывания и работы в одной стране, недействительна в любой другой. И именно в Чехию, как выяснил haqqin.az, больше всего приезжает потенциальных работников с «чужими визами». В прошлом году чешская полиция зарегистрировала более 2,5 тысяч таких нелегально трудоустроенных граждан из разных стран.

Чешские СМИ выяснили, что так называемые посредники нередко предлагают польские и иные рабочие визы, убеждая своих клиентов, что с этим документом в Чехии «проблем не будет». Люди платят посредникам немалые деньги, а в результате их депортируют из страны.

Пресс-секретарь чешского Министерства труда и социальных дел Владимир Ржепка даже специально через СМИ предупредил об этом: «Иностранцам важно знать следующее: если у них есть разрешение на временное пребывание, выданное, например, польскими органами, оно, конечно, дает право пребывания гражданам так называемых третьих стран на ограниченный промежуток времени также на территории других стран ЕС, в том числе и Чешской Республики, однако никоим образом не на трудоустройство в Чехии».

Между тем, в посольствах и Польши, и Чехии призывают граждан, имеющих сведения о фактах визового мошенничества, обращаться в полицию.