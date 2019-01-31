Посетившая оккупированный Карабах Т.Габбард стала кандидатом в президенты США

37-летняя Тулси Габбард известна критикой политики США на Ближнем Востоке. Тулси Габбард выступает за признание так называемого «геноцида армян», а также посетила оккупированный Карабах в 2017 году.

Член Палаты представителей американского Конгресса Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи) заявила в субботу о вступлении в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию выступления законодателя в городе Гонолулу (штат Гавайи) в ее Twitter.

«Мы должны дать отпор действующей администрации, которая утверждает, что верит в лозунг «Америка прежде всего», однако продает наших солдат, наше оружие и интересы той стране, которая больше заплатит», - сказала Габбард.

Она подчеркнула, что намерена противодействовать «политикам от обеих партий», которые «раздумывают о том, какие новые войны развязать и где должны начать погибать люди».

«Президент США Дональд Трамп во время своей кампании выступал против войн с целью смены режимов, однако теперь он исполняет желания неоконсерваторов, которые его окружают. Он призывает к войнам с целью смены режимов, против которых, он якобы выступал, на этот раз - в Венесуэле и в Иране», - сказала она.

«Каждый доллар, который мы тратим на войны с целью смены режимов или на новую холодную войну, на эту ядерную гонку вооружений, это доллар из нашего кармана», - подчеркнула законодатель. Она отметила, что эти средства «следует расходовать на удовлетворение настоящих, насущных нужд жителей США".

Габбард прошла военную службу, вступив в ряды Нацгвардии в качестве добровольца. С 2004 по 2006 годы она служила в Ираке, позднее — командовала взводом военной полиции в бригаде спецназа. Габбард является майором Национальной гвардии США.