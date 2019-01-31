Тяжелое ДТП в России: пострадали 20 детей

Двадцать детей пострадали в аварии автобуса в Калужской области, сообщили Интерфаксу в ГИБДД России.

В 09:15 на 128-м километре автодороги Калуга - Вязьма автобус "МАН" опрокинулся в правый по ходу движения кювет, сказали в ведомстве.

"В результате ДТП предварительно пострадали 20 несовершеннолетних", - добавили в ГИБДД.

По данным ведомства, автобус, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, следовал из населенного пункта Ярцево в Калугу и перевозил 47 пассажиров, 31 из которых несовершеннолетние. Дети следовали на соревнования.

В свою очередь, пресс-служба МЧС РФ сообщает о 21 пострадавшем.

"В 10:00 3 февраля на 37-м км автомобильной дороги регионального значения в Бабынинском районе, вблизи населенного пункта Извеково произошло опрокидывание на бок пассажирского автобуса. Предварительно в автобусе находились 47 человек, из них 31 ребенок. По уточненным данным, пострадали 21 человек, в том числе 20 детей", - сказали в пресс-службе.