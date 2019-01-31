В Эстонии потребовали от России компенсацию за оккупацию

По его словам, Москва нарушила Тартуский договор и должна возместить причиненный ею ущерб.

Эстония накануне отметила 99-ю годовщину подписания Тартуского мирного договора с РСФСР в 1920 году, который подвел итог Освободительной войне 1918-1920 годов. По соглашению Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была определена госграница между двумя странами.

«Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб», - сказал министр в интервью изданию Eesti Paevaleht.

Ранее созданная при Министерстве юстиции Эстонии комиссия подсчитала, что ущерб от советской оккупации составил более 90 миллиардов рублей, что по нынешнему курсу составляет примерно 1,2 миллиарда евро.