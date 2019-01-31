Макрон готовит референдум для прекращения протестов

Издание, ссылаясь на высокопоставленные источники, отмечает, что референдум может пройти 26 мая — как и выборы в Европейский парламент. Источники, близкие к лидеру Франции, сообщили, что у Макрона остается всего несколько дней — принять решение о голосовании нужно будет «очень быстро, в течение недели». Вероятность проведения референдума в конце мая оценивается как «очень высокая».

По данным еженедельника, в четверг, 31 января, Макрон сообщил журналистам, что решение должно быть обдумано. Газета отмечает, что президент Франции его уже практически принял.

Напомним, что масштабные акции протестов во Франции начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин и налога на топливо. Накануне, второго февраля в протестах приняли участие почти 60 тысяч человек.