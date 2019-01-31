Мамед Эфендиев 14:37

Центральный банк Азербайджана снизил учетную ставку на 0.5% - c 9,75% до 9,25%. Как сообщил председатель Центробанка Эльман Рустамов, верхний предел процентного коридора снижен с 11,75% до 11,25%, а нижний– с 7,75% до 7,25%. Это уже пятое по счету снижение учетной ставки в течение года. Ровно год назад - в феврале 2018 года учетная ставка была снижена с 15% до 13%. Все прошло гладко, и уже в апреле последовало повторное снижение с 13% до 11%. До конца прошлого года главный банк страны еще дважды снизил свою ставку - в июне с 11% до 10% и в октябре – с 10% до 9,75%. Лишь на августовском и декабрьском заседаниях учетная ставка была оставлена без изменений.

Думается, не трудно понять, с чем связано чуть ли не двукратное снижение учетной ставки в течение одного года. Снижение учетной ставки и параметров процентного коридора обусловлено, в первую очередь, стабилизацией цен на нефть на мировом рынке, низкой инфляцией и стабильной макроэкономической ситуацией внутри страны. В августе этот показатель Центробанк оставил стабильным, видимо, просто в связи с отпускным периодом, а вот в декабре монетарный регулятор прямо обосновал свое решение неопределенностью на внешних рынках (вспомним резкий спад нефтяных котировок). И четко пообещал, что в перспективе реакция денежной политики будет зависеть от динамики и устойчивости инфляционных факторов. В целом Центробанк своей монетарной политикой регулирует в той или иной степени многие макроэкономические показатели. В частности, снижение учетной ставки, то есть кредитных процентов, выделяемых им коммерческим банкам, наблюдается лишь в период подъема экономики. Значит, экономика страны растет. В то же время это должно вызвать определенное снижение кредитных процентов и для бизнеса, населения. Но этого, к сожалению, мы не видим. Коммерческие банки по-прежнему вообще неохотно выделяют кредиты – лишь в прошлом году их объем несколько вырос, а о снижении их процентов, может показаться, они и не думают. Выходит, что Центробанк делает серьезные шаги для оздоровления экономики, его дальнейшего развития, а его старания, в конечном счете, не приносят ощутимых результатов. Для чего же тогда эту политику Центробанк так упорно продолжает, к чему давать коммерческим банкам дешевые кредиты, чтобы те наживались на растущей разнице? Логического объяснения этому нет. Вернее, логику главного банка понять легко – дешевые кредиты приводят к росту их объемов, что и вызывает рост экономики. А вот упорство коммерческих банков пока никто толком объяснить не желает. Даже глава Центробанка Эльман Рустамов, который уж точно знает все хитрости этой кухни, вежливо отмахивается от подобных вопросов журналистов. Но как бы ни отмахивался главный банкир страны и главный монетарный регулятор, ответ на этот вопрос все же лежит на финансовой плоскости. И как бы Рустамов не пытался сваливать все на высокие риски, с которыми сталкиваются банкиры, даже поверхностный анализ показывает, что это не совсем так. Просто кредитные проценты коммерческих банков контролирует другой регулятор – банковский. Это Палата по надзору за финансовыми рынками страны. Именно этот орган, получивший широкие полномочия в девальвационный период, когда им правил с треском провалившийся Руфат Асланлы, так закрутил все банковские гайки, что их руководители, да и вообще многие предприниматели из других сфер экономики, до сих пор боятся проявлять собственную инициативу.