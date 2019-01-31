Джамиль Алиев: «Динамика онкологии растет»

В работе симпозиума принимают участие главный инспектор Международного агентства по атомной энергии профессор Франческо Джаммариле, представитель Верховного комиссариата ООН по правам человека, глава отделения Международного совета ООН в Женеве Мехмет Шюкрю Гюзель, заведующий кафедрой ядерной медицины Университете Берна профессор Аксель Ромингер, профессор кафедры ядерной медицины Университета Анкары Озлем Кучук и специалисты азербайджанского Национального онкологического центра.

В Баку проходит III Азербайджанский симпозиум онкологии и ядерной медицины, организованный Национальным центром онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и приуроченный к Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

Генеральный директор Национального центра онкологии академик Джамиль Алиев в своем заявлении для журналистов сообщил, что для обсуждения актуальных проблем онкологии в Баку собрались врачи-онкологи из многих стран.

Академик Алиев отметил, что, к сожалению, динамика онкологических заболеваний в современном мире постоянно растет. В связи с этим он подчеркнул важность скоординированных усилий международных организаций по здравоохранению в борьбе с этим злом. Ведущий азербайджанский онколог сообщил, что за последние годы в Национальном онкологическом центре созданы все условия для диагностики и лечения раковых заболеваний.

В выступлениях на мероприятии отечественных онкологов отмечалось, что в 2008 году в Онкоцентре Азербайджана стало действовать отделение радионуклидной диагностики, а еще через четыре года – отделение радионуклидной терапии. В 2014-м было создано Общественное объединение по ядерной медицине. В 2015 году в штат учреждения вошел специалист по ядерной медицине, а в 2016-м начал функционировать Центр ядерной медицины - первое и единственное такого рода медицинское учреждение не только в Азербайджане, но и во всем Кавказском регионе. Его создание позволило выявлять раковые заболевания на ранней стадии. Полностью оборудованный, отвечающий международным нормам Центр ядерной медицины играет огромную роль как в диагностике онкозаболеваний, так и в определении направлений последующего лечения.

Участники симпозиума были проинформированы, что Центр ядерной медицины при Национальном центре онкологии с 2016 года аккредитован Европейской ассоциацией ядерной медицины и включен в список 29 уникальных учреждений этой отрасли медицины. За последние годы число обращений в Национальный центр онкологии из зарубежных стран значительно возросло. Пациенты из России, Украины, Казахстана, Грузии, Афганистана, Ливии, Сирии, а также некоторых европейских и азиатских стран были успешно обследованы в Центре ядерной медицины. С 2017 года здесь стала применяться целевая радионуклидная терапия.

Заведующий отделением Центра ядерной медицины Фуад Новрузов отметил, что со времени открытия по сегодняшний день здесь прошли обследование почти 3 тысяч пациентов. Основная цель этих обследований – ранняя диагностика и более эффективное лечение рака.

«В центре созданы все условия для полного обследования. Сейчас нет никакой необходимости ездить для этого за границу», - подчеркнул доктор Новрузов.