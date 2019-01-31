Папа Римский о гуманитарном кризисе в Йемене

Папа Римский Франциск выразил глубокую обеспокоенность в связи с острым гуманитарным кризисом в Йемене, где от голода страдает множество детей, передает РИА Новости.

«Люди доведены до крайности из-за длительного конфликта, и очень много детей страдает от голода, но они не могут получить доступ к продовольственным складам. Крик этих детей и их родителей поднимается к Богу», - сказал понтифик в традиционной воскресной проповеди, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск обратился к сторонам, вовлеченным в конфликт, и к международному сообществу с призывом срочно обеспечить соблюдение достигнутых договоренностей и распределение продовольствия среди жителей Йемена. Он также призвал всех верующих молиться за йеменских братьев.

Согласно январскому докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) об обеспечении продовольственной безопасности в мире, Йемен переживает острейший гуманитарный кризис. С декабря 2018 года по январь 2019 года около 15,9 миллиона человек, то есть более половины населения Йемена, остро нуждались в продовольственной помощи, указывалось в этом документе.