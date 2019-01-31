Гомофоб убил двух российских пенсионеров-геев

Тела убитых 70-летнего Владимира Дубенцова и 64-летнего Николая Галдина нашли вечером 10 января. По данным издания, мужчины подвергались травле со стороны соседей, казаков и других жителей станицы. Один из соседей выразил свои эмоции по поводу убийства следующим образом: «Все очень сильно расстроились, что их убили! Так расстроились, что не знаем, куда от радости деваться!».

Имя предполагаемого убийцы — Александр Фет-Оглы, он арестован, и ему предъявлено обвинение. 23-летний Фет-Оглы, по информации полиции, был ранее судим за квартирную кражу и отбывал обязательные работы в поселковой администрации.

Арестованный дал признательные показания. Согласно его версии, он выпивал вместе с пенсионерами, затем они начали к нему приставать, что и послужило причиной убийства.