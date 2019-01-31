«Габала» победила «Сумгаит» А как сыграют «Карабах» и «Нефтчи»?
В чемпионате Азербайджана по футболу состоялся третий матч 15-го тура, в котором встречались «Габала» и «Сумгаит».
Матч, проходивший в Габале, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 84-й минуте забил Стивен Монроз.
«Габала» набирает 20 очков и догоняет «Сабах», который на 4-м месте.
Сегодня в 18:30 состоится центральный матч тура, а быть может, и всего чемпионата, в котором «Карабах» примет «Нефтчи». Встреча чемпиона лидера пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Турнирное положение:
1. «Нефтчи» - 33 очка (14 матчей)
2. «Карабах» - 30 (14)
3. «Сабаил» - 24 (15)
4. «Сабах» - 20 (15)
5. «Габала» - 20 (15)
6. «Сумгаит» - 15 (14)
7. «Кешля» - 12 (15)
8. «Зиря» - 10 (15).