«Габала» победила «Сумгаит» А как сыграют «Карабах» и «Нефтчи»?

Отдел спорта

В чемпионате Азербайджана по футболу состоялся третий матч 15-го тура, в котором встречались «Габала» и «Сумгаит».

Матч, проходивший в Габале, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 84-й минуте забил Стивен Монроз.

«Габала» набирает 20 очков и догоняет «Сабах», который на 4-м месте.

Сегодня в 18:30 состоится центральный матч тура, а быть может, и всего чемпионата, в котором «Карабах» примет «Нефтчи». Встреча чемпиона лидера пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Турнирное положение:

1. «Нефтчи» - 33 очка (14 матчей)

2. «Карабах» - 30 (14)

3. «Сабаил» - 24 (15)

4. «Сабах» - 20 (15)

5. «Габала» - 20 (15)

6. «Сумгаит» - 15 (14)

7. «Кешля» - 12 (15)

8. «Зиря» - 10 (15).

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