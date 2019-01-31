«Потенциал армянских Военно-воздушных сил станет чуть лучше. Истребители Су-30СМ – это тяжелые самолеты наступательного характера, большой дальности, предназначены для завоевания превосходства в воздухе. Правда, всего четыре штуки – это не очень много. Кроме того, поставка произойдет не завтра, это займет не меньше года», - сказал с интервью журналистам известный российский военный экспрт Павел Фельгенгауэр, комментируя информацию о закупке Арменией многофункциональных истребителей Су-30СМ, которые должны быть поставлены уже в следующем году. Вся сделка проходит в рамках кредита в 100 млн долларов, предоставленных Москвой Еревану.

По словам эксперта, возможности Азербайджана в приобретении самого современного вооружения все равно значительно больше: «По совпадению, в эти же дни западная пресса обнародовала очередной мировой рейтинг торговли оружием, который опирается на данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) и Всемирного банка за 2016-2017 годы. Крупнейшим импортером на постсоветском пространстве признан Азербайджан. Так, Баку закупил вооружение на 279 млн долларов, что на 7 млн превышает аналогичные показатели предыдущего года».

Эксперт считает, что даже после поставок Су-30СМ, Армении соревноваться с Турцией будет сложно: «Если турки таки получат от американцев F-35 Lightning-II, то тогда вообще шансы у армян будут, как у дробовика против танка… А у Азербайджана большие возможности для мощного ответа на эту сделку, если он поставит перед собой такую задачу. Он давно наладил экспорт вооружений из России, Турции и Израиля. Россия будет предлагать Азербайджану свою технику, например, тот же самый Су-30СМ, но, может, вариант подороже и получше, чем для Армении. Кроме того, у России есть истребитель Су-35, который недавно продали Китаю, значительно более дорогой и продвинутый… Каковы их конкуренты на мировом рынке? Есть FC-1 (или «Ченду») совместного производства Китая и Пакистана. Он разработан и выпускается китайцами при финансовой поддержке Пакистана на базе одной из модификаций истребителя МиГ-21. Так что можно сказать, что Россия в нем тоже участвует, там двигатель остался советский. FC-1 стоит на вооружении ВВС Пакистана. Такой легкий истребитель, кстати, более подходит для Азербайджана. Для регионального театра военных действий он удобнее, чем тяжелый, очень большой и дорогой двухместный Су-30СМ, который сейчас приобретает Армения. Есть еще хороший шведский истребитель Сааб JAS 39 «Грипен».

Вместе с этим Фельгенгауэр убежден, что речь идет не о новейших истребителях, а о сильномодернизированном секонд-хенде, чтобы армянской стороне вышло подешевле.