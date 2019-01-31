Соединенные Штаты намерены сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, текст которого был опубликован в воскресенье.

«Мы потратили целое состояние на то, чтобы построить эту замечательную базу в Ираке. Мы можем ее сохранить. Одна из причин, по которой я хочу сохранить ее, заключается в том, что я хочу немного наблюдать за Ираном, потому что Иран — вот настоящая проблема», - сказал он.